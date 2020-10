Venerdì 16 ottobre 2020 - 11:28

Santelli, nel pomeriggio l’ultimo saluto. Attesi Conte e Lamorgese

Sabato dalle 9 alle 15 la camera ardente in Regione

Roma, 16 ott. (askanews) – Si terranno nel pomeriggio, alle 16,30 nella chiesa di San Nicola a Cosenza, i funerali della governatrice della Calabria Jole Santelli, scomparsa ieri all’età di 51 anni. Alle esequie è atteso, al suo rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte insieme alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Non sarà presente, invece, la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini ch ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus.

Sabato mattina, invece, dalle 9 alle 15, sarà allestita la camera ardente nella Cittadella regionale, a Catanzaro. Al termine monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro, benedirà la salma di Jole Sasntelli.

Grande la commozione in tutto il mondo politico per la prematura scomparsa della governatrice, prima donna a diventare presidente della Regione Calabria, sempre “consapevole – come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di cordoglio – che le istituzioni sono la casa comune, il luogo del confronto e del dialogo: con questo spirito ha lavorato intensamente con i colleghi presidenti di Regione e con il Governo nazionale in questi mesi così impegnativi di contrasto alla pandemia”.