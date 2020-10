Venerdì 16 ottobre 2020 - 19:02

Renzi: Mes andava chiesto 6 mesi fa, facciamolo subito

"Lanciata petizione, sostenete campagna"

Roma, 16 ott. (askanews) – “Non capisco che cosa stiamo aspettando a chiedere il Mes. Molti dicono: oggi non è il momento giusto per chiedere il Mes. È vero, non è oggi il momento giusto. Il momento giusto era sei mesi fa. Ma, visto che non si è fatto allora, facciamolo adesso”. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi, nella sua e-news.

“Abbiamo lanciato una petizione, a prima firma di Davide Faraone: chi vuole darci una mano è il benvenuto, chi vuole sostenerci in questa campagna può fare una donazione anche piccola”, aggiunge.