Domenica 11 ottobre 2020 - 15:23

Campidoglio, Di Maio: “non mi fossilizzerei su un singolo nome”

Affrontare insieme il tema di tutte le città senza scaricare nessuno

Roma, 11 ott. (askanews) – “Io non mi fossilizzerei sul singolo nome, noi dovremo affrontare insieme il tema di tutte le città senza scaricare nessuno”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato durante Mezz’ora in più’ su Rai3, rispondendo ad una domanda di Lucia Annunziata sulla possibilità di concordare un’alternativa a Virginia Raggi come candidato a sindaco di Roma.

“In questo governo si lavora bene, c’è un buon rapporto con Zingaretti, Franceschini, Gualtieri. Conte sta coordinando al meglio. La mia idea è di un’alleanza programmatica nelle grandi città”, ha detto Dio Maio, ribadendo che “servirà un tavolo di governo al più presto,” e sottolineando che “la Raggi per me ha lavorato bene. Dovremo affrontare bene il tema delle città senza scaricare nessuno”.