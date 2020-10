Sabato 10 ottobre 2020 - 17:57

Salgono i contagi in Italia, stretta del governo per correre ai ripari

Misure più drastiche per evitare un nuovo lockdown

Roma, 10 ott. (askanews) – “Alcune restrizione le abbiamo già fatte, altre le valuteremo in queste ore”. Lo ha detto il ministro Salute, Roberto Speranza, in merito al prossimo Dpcm del Governo, durante un confronto con il segretario della Cgil Landini alla manifestazione della Cgil sul tema “Sanità: pubblica e per tutti”, oggi a Roma.

La curva dei contagi continua a salire con 5.724 registrati solo nelle ultime 24 ore e il Governo corre ai ripari convocando il Comitato Tecnico Scientifico e studiando una stretta alle norme già in vigore. A breve, secondo le prime indiscrezioni, arriveranno ulteriori stop a riunioni e assembramenti, esortazione al rafforzamento dello smart working per le aziende, limitazioni per feste, incontri, matrimoni e nuove limitazioni anche per bar e ristoranti.

“Nelle prossime ore – ha aggiunto Speranza – abbiamo riunioni permanenti con il nostro mondo scientifico e riunioni politiche.

È chiaro che per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente”, anche perché al momento “abbiamo un piccolo vantaggio rispetto ad altri Paesi ma non ci si devono fare illusioni e se siamo veloci a capire che c’è un cambio di fase possiamo evitare misure più drastiche”.

Domani il Cts si riunirà per valutare la situazione epidemiologica e le misure più idonee per contenere la curva dei contagi dopo l’aumento registrato in questi giorni.

A quanto si apprende, iI ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato la riunione per assumere tempestivamente le decisioni più appropriate. Il vaccino anti Covid arriverà, ma “con tutta probabilità non prima della prima parte del 2021”, ha ricordato oggi Speranza, dunque, fino almeno alla prossima primavera “dobbiamo resistere e convivere con il virus: in questi mesi i comportamenti delle persone sono la chiave essenziale”.

Mpd/Int9