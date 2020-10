Sabato 10 ottobre 2020 - 15:52

Conte riunisce i ministri competenti per fare il punto sull’emergenza Covid

Ci saranno anche i capi delegazione

Roma, 10 ott. (askanews) – Si terrà alle 16 a quanto si apprende una riunione dei capi delegazione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro parteciperà anche il ministro Francesco Boccia. Il governo farà il punto sulle nuove misure per contenere l’emergenza Covid-19 in vista dell’adozione del nuovo Dpcm.

Domani si riunirà anche il Comitato tecnico scientifico (Cts) per valutare la situazione epidemiologica e le misure più idonee per contenere la curva dei contagi dopo l’aumento registrato in questi giorni. A quanto si apprende, iI ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato la riunione per assumere tempestivamente le decisioni più appropriate.

Oggi Speranza, in merito al prossimo Dpcm,ha detto che “alcune restrizione le abbiamo già fatte, altre le valuteremo in queste ore”. “Nelle prossime ore – ha aggiunto Speranza – abbiamo riunioni permanenti con il nostro mondo scientifico e riunioni politiche. È chiaro che per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente”, anche perché al momento “abbiamo un piccolo vantaggio rispetto ad altri Paesi ma non ci si devono fare illusioni e se siamo veloci a capire che c’è un cambio di fase possiamo evitare misure più drastiche”.

