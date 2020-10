Mercoledì 7 ottobre 2020 - 08:49

Luca Zaia dice basta al dirigismo di Roma: le Regioni non sono irresponsabili

"Ok visione nazionale ma la competenza della sanità è nostra"

Roma, 7 ott. (askanews) – “Mi pare che non si voglia capire che siamo tutti sulla stessa barca. Ormai il Covid non riguarda solo le Regioni del Nord, ma tocca tutto il Paese. Giochiamo a guardie e ladri?”. E’ quanto afferma il governatore del Veneto Luca Zaia in una intervista al Corriere della Sera sulle nuove misure che il governo si appresta a varare per la prevenzione dei contagi da coronavirus. Il messaggio a Conte è chiaro: “Lo dico costruttivamente: il governo ha ancora spazio per camminare a fianco delle Regioni. Non perda questa occasione”.

“Nei mesi scorsi le Regioni hanno dato dimostrazione di grande senso di responsabilità. Il Veneto è stato l’avanguardia in tema di test pungidito, tamponi rapidi e in tanto altro. Sappiamo meglio noi cosa serve al nostro territorio”, aggiunge. E quindi “è anacronistico pensare a provvedimenti rigidi come i binari di un treno. Questo dirigismo è il segno manifesto di una sfiducia nelle Regioni. Spero sia un errore e che ci ripensino perché sarebbe grave se ci trovassimo ancora a questo punto”. Certo, precisa Zaia, “io non nego che serva una visione nazionale del problema pandemia. Però, ricordo che in tema di sanità le Regioni hanno una competenza quasi esclusiva. C’è ancora bisogno di ricordarlo?”.

Il governo vi mette i paletti, ma lascia ai governatori la possibilità di misure più rigide… “Per rispondere uso uno slogan che può parere tautologico: meno Stato dove ci vuole meno Stato. Qualcuno crede forse che il Veneto sia meno efficiente dello Stato?”, dice Zaia. Insomma, conclude, “c’è una questione fondamentale di fiducia. Ma ce n’è una anche molto pratica. A Roma forse pensano che se noi prendiamo un provvedimento meno rigido di quello previsto da loro ci comportiamo come irresponsabili? Ho passato più di 140 giorni consecutivi nella “war room”, pronto a intervenire minuto per minuto. Non ho voglia di fare casino né penso di commettere un reato di lesa maestà se dico la mia. Ma così non va bene”, “la differenza è che a Roma ragionano sulla base di tabelle e di carte, noi abbiamo i malati fuori dalla porta. Ho grande rispetto per chi deve governare il Paese, ma vorrei che fosse garantito anche a noi”.

Vep/int5