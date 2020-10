Domenica 4 ottobre 2020 - 10:50

Tajani (FI): bene Giorgetti, dialogo con Ppe se Lega non è anti-Ue

"In Europa il Carroccio abbandoni il gruppo Identità e Democrazia"

Assisi, 4 ott. (askanews) – Giancarlo Giorgetti “ha parlato di dialogo, non di adesione” del Carroccio al Partito popolare europeo. E’ Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a leggere in questo modo le dichiarazioni del deputato, esponente di spicco della Lega, dal quale è venuto, ha osservato l’esponente azzurro, “un segnale positivo”.

Intervistato dal Messaggero, Tajani ha precisato di non voler entrare “nelle dinamiche interne ad un partito che non è il mio. Loro fanno scelte autonome e non tocca a me dire se la Lega deve fare una cosa o un’altra. Ma se vuole dialogare con il Ppe, deve evitare ogni posizione anti-euro e qualsiasi critica all’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”.

“La famiglia politica alla quale adesso appartiene il Carroccio, ossia Identità e democrazia, è contraria alla Ue. Un vero dialogo con il Ppe si può fare se la Lega abbandona quel gruppo”, ha aggiunto l’esponente azzurro.