Domenica 4 ottobre 2020 - 14:14

Coronavirus, Di Maio: restiamo uniti, al di là dei colori politici

"Momento difficilissimo dell'Italia e del mondo intero"

Assisi, 4 ott. (askanews) – “Quella di oggi è una giornata importante, per tutta Italia in un momento difficilissimo dell’Italia e del mondo intero”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lasciando il Sacro Convento di San Francesco ad Assisi dopo il pranzo in occasione delle celebrazioni per il Patrono d’Italia.

“Nel bel mezzo della pandemia – ha sottolineato – con Paesi europei che stanno avendo livelli di contagio preoccupanti e con un’Italia che non abbassa la guardia, celebrare insieme il 4 ottobre e san Francesco significa ancora ricordarsi dell’essenziale”.

“Io credo – ha sostenuto Di Maio – che questa crisi prima sanitaria e poi economica stia facendo riscoprire alle nostre comunità i valori essenziali della vita. La nuova enciclica di papa Francesco ci ricorda l’importanza di restare uniti. Il lavoro che portiamo avanti come Governo ogni giorno e che stiamo portando avanti insieme agli Enti locali, alle Regioni, ai Comuni, deve vedere unite le istituzioni italiane anche nel periodo più difficile al di là dei colori politici e al di là degli orientamenti partitici”.