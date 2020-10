Sabato 3 ottobre 2020 - 19:12

Mattarella: aumento di contagi e vittime della pandemia è preoccupante

"Non posso tacerlo"

Roma, 3 ott. (askanews) – “Non posso non tacere la preoccupazione per l’aumento dei contagi e delle vittime della pandemia che dobbiamo registrare”. Lo ha detto tra le altre cose il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alle celebrazioni per Dante Alighieri. (Foto di repertorio).

