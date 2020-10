Sabato 3 ottobre 2020 - 13:21

Covid, Conte: se non si tutela salute non si tutela economia

"Paesi che non l'hanno fatto ora sono in difficoltà"

Roma, 3 ott. (askanews) – “Alle volte, soprattutto all’estero, si parla in modo enfatico di modello Italia, ma se c’è una lezione è questa: tutelare la salute dei cittadini è tutelare anche l’economia, i paesi che hanno fatto una scelta diversa sono andati a sbattere e adesso si ritrovano in grande difficoltà, perchè non si può pensare di correre sul piano economico senza garantire la sicurezza degli operai, dei lavoratori pubblici, dei cittadini”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al III Forum Internazionale del Gran Sasso presso l’Università degli Studi di Teramo.