Coronavirus, Conte: i leader Ue preoccupati dalle criticità diffuse

In consiglio europeo

Roma, 2 ott. (askanews) – Nel corso della seconda giornata del consiglio europeo straordinario “abbiamo affrontato un tema che sta a cuore a tutti i leader e alle comunità nazionali: l’evoluzione della pandemia. Ne abbiamo approfittato per un confronto articolato e disteso sulle esperienze nazionali e c’è stata l’occasione di condividere le informazioni a livello di leader e le preoccupazioni perché tutti siamo ben consapevoli dell’epidemia in corso e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità più o meno diffuse”. Lo ha detto ilpresidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il consiglio europeo straordinario.

