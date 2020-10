Venerdì 2 ottobre 2020 - 11:49

Conte per la Festa dei nonni: siete preziosi

"Periodo difficile ma torneremo ad abbracciarci presto"

Roma, 2 ott. (askanews) – “Vorrei mandare un grandissimo abbraccio e saluto a tutti i nonni e a tutte le nonne d’Italia: oggi vi pensiamo con particolare affetto, come vi stiamo pensando durante tutto questo periodo difficile. Ci scambiamo sorrisi, biglietti, non ci possiamo abbracciare ma speriamo di poterlo fare presto. Siete preziosi per noi perché ci date coraggio, fiducia anche nel futuro, ai nostri giovani, ai nostri figli e a noi. E’ molto importante”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della Festa dei nonni che ricorre oggi, in un videomessaggio registrato a Bruxelles dove si trova per il consiglio europeo straordinario.

Luc/int5