Giovedì 1 ottobre 2020 - 13:08

Salvini: impensabile questo Parlamento elegga presidente Repubblica

Pd-Renzi e M5s non tirino a campare o è presa in giro italiani

Roma, 1 ott. (askanews) – “Questo Parlamento non corrisponde al volere del popolo. E’ impensabile che sia questo Parlamento ad eleggere il prossimo presidente della Repubblica perchè ha 300 parlamentari di troppo. Mi auguro che Pd, Renzi e 5 stelle non tirino a campare per due anni perchè sarebbe una presa in giro degli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell’esito del referendum sul taglio dei parlamentari.