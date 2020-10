Giovedì 1 ottobre 2020 - 18:09

Meloni: proroga emergenza Covid per tenere sotto scacco italiani?

"Vogliamo dibattito in Parlamento, basta prese in giro"

Roma, 1 ott. (askanews) – “Il Governo più opaco e meno trasparente della storia vorrebbe prorogare lo stato d’emergenza, non vuole che gli italiani vengano a conoscenza delle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico e non fornisce alcuno studio serio e certificato per giustificare la proroga di un provvedimento altamente impattante per gli italiani e per l’economia nazionale”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si chiede: “Perché siamo l’unica Nazione in Europa a essere ancora in stato di emergenza? Il nostro sistema sanitario è a rischio collasso? Lo Stato italiano non è in grado di garantire cure a tutti?”.

Per Meloni “il Governo ha il dovere di entrare nel merito e spiegare agli italiani qual è la situazione reale. Perché se la situazione è grave allora gli italiani devono essere allertati. Reputerei gravissimo, invece, se questa fosse solo l’ennesima trovata del governo per tenere sotto scacco l’Italia e continuare a coprire i litigi tra Pd e M5S. Aspettiamo che venga fatta chiarezza e come Fratelli d’Italia chiediamo che ci sia dibattito in Parlamento: non siamo disposti a tollerare che gli italiani vengano ancora presi in giro da questo Esecutivo”.