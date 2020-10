Giovedì 1 ottobre 2020 - 11:45

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 gennaio (Il presidente Conte)

Contagi sotto controllo, ma la situazione richiede massima attenzione

Roma, 1 ott. (askanews) – “Ieri c’è stato un Consiglio dei ministri con un aggiornamento informativo, sul punto c’è stata una discussione. Allo stato la situazione continua ad essere critica, per quanto la curva dei contagi sia sotto controllo, ma la situazione richiede la massima attenzione dello Stato e dei cittadini. Perciò abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di gennaio 2021”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita in una scuola nel casertano.

