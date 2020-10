Giovedì 1 ottobre 2020 - 19:05

L’M5s boccia la proposta di riforma costituzionale del Pd

"Pronti a discutere ma su interventi mirati e puntuali"

Roma, 1 ott. (askanews) – Il MoVimento Cinque Stelle boccia la proposta di riforma costituzionale presentata oggi dal Pd per superare il bicameralismo paritario dopo l’approvazione col referendum della riduzione del numero dei parlamentari: no a “bandierine” e a “riforme extralarge”, dicono i senatori M5s della commissione Affari Costituzionale, sostenendo l’opportunità di “interventi mirati” su singoli aspetti.

“Gli equilibri su cui si regge il nostro impianto costituzionale sono delicati, ed ogni intervento deve essere puntuale e mirato.

Il MoVimento 5 Stelle – si legge in una nota – ha sempre rifiutato riforme XL, buone solo a confondere gli elettori ed a nascondere i profili più critici. Da quando siamo maggioranza sosteniamo e attuiamo un metodo nuovo, fatto di interventi specifici da presentare nella loro semplice puntualità ai cittadini. Così è stato con la riduzione del numero dei parlamentari, unica riforma costituzionale accolta dai cittadini con referendum dal 2006 ad oggi, e così dovrà continuare ad essere”.

“E comunque – prosegue la nota – l’obiettivo non è quello di piantare bandierine ma di condividere un percorso sano, coerente, funzionale ed efficace di modernizzazione delle nostre istituzioni, tenendo salda la centralità del Parlamento e il rafforzamento della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, ripartendo dalle riforme già in cantiere, come il voto ai diciottenni per eleggere i senatori e le innovazioni da apportare allo strumento di democrazia diretta del referendum. Su questi presupposti il Movimento 5 Stelle è pronto a discutere con tutti”.

