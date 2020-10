Giovedì 1 ottobre 2020 - 20:45

Di Battista: chi vuole Direttorio ha paura di me capo politico

Alcuni da sempre contrari al capo, altri solo da ora per timore di me

Roma, 1 ott. (askanews) – “Ci sono alcune persone, per esempio Nicola Morra o anche altre, che sono sempre state contrarie al capo politico. Altre persone in questo momento spingono per la leadership collegiale perchè c’è il pericolo che possa diventare io” il capo politico. Lo ha detto Alessandro Di Battista, intervistato da Piazza Pulita.