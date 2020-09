Martedì 29 settembre 2020 - 20:42

Conte tende la mano a Confindustria, nuovo patto per rilanciare Italia

Norme ad hoc per il Recovery Plan e riforma della Pubblica amministrazione

Roma, 29 set. (askanews) – Dopo i rapporti tesi dei mesi scorsi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato all’assemblea di Confindustria per tendere la mano al presidente Carlo Bonomi.

Nella sua relazione, il numero uno degli industriali ha auspicato “un grande e comune Patto per l’Italia” per non perdere l’occasione delle risorse garantite dal Recovery Fund. Una proposta accolta prima dal ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e poi dallo stesso premier.

Per Conte “il Paese è di fronte alla partita più importante degli ultimi decenni”, una “grandissima sfida” che può essere vinta “solo tutti insieme”. Da qui la proposta di un “nuovo patto pubblico-privato” basato sulla “fiducia” senza il quale “ogni sforzo sarà vano”.

Nel suo intervento, Conte ha ripercorso le iniziative del governo per affrontare l’emergenza coronavirus, rivendicando il fatto che l’Italia è stata “più efficace di molti altri e più resiliente” perchè ha “compreso da subito che non si può vincere una battaglia così, operando una distinzione tra tutela della salute e tutela dell’economia”. In questa ottica, ha aggiunto, replicando ad alcune critiche dei mesi scorsi, “il governo ha attivato una rete di protezione articolata con risorse molto ingenti” che “ha attenutato l’impatto” della crisi. Adesso, però, c’è da pensare alla ripresa e a utilizzare al meglio i fondi europei, che arriveranno grazie anche “alla caparbietà dell’Italia” che “ha saputo recuperare una forte leadership a livello europeo e internazionale”.

Per garantire trasparenza e velocità, ha annunciato, il governo si doterà di “uno strumento normativo ad hoc” con “norme specifiche e soggetti attuatori dedicati”. Un punto fondamentale, per sfruttare al meglio le risorse, sarà quello dell’ammodernamento della Pubblica amministrazione, tema caro alle imprese. Dopo la stagione delle “politiche di austerità” che hanno avuto “un costo sociale enorme”, ha detto, le riforme di cui oggi il Paese ha bisogno “sono quelle che ci possono permettere di mettere in grado da un lato la P.A. di spendere miliardi di euro in investimenti materiali e immateriali, e dall’altro di rendere l’ambiente normativo più favorevole alle imprese e agli investimenti privati. Si tratta di semplificare gli appalti pubblici, di riformare la giustizia civile e tributaria e di rendere più attrattivo il contesto normativo. Dobbiamo riformare profondamente la P.A., il quadro normativo, la macchina dello Stato che ha mostrato le sue difficoltà, anche in questi mesi”.

“I prossimi mesi – ha concluso Conte – sono cruciali. Vogliamo una chiara demarcazione rispetto al passato, con un mutamento di passo e prospettiva. Un’Italia in grado di recuperare la statura di grande potenza economica e industriale, capace di tutelare i meriti di tutti ma di prendersi cura di ciascuno. Abbiamo testa, cuore e determinazione”.