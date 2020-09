Lunedì 28 settembre 2020 - 11:57

Covid-19, Conte: imparato a conviverci ma non abbassiamo guardia

"Dobbiamo progettare il rilancio"

Roma, 28 set. (askanews) – “Stiamo imparando a convivere con il Covid-19 ma non possiamo abbassare la guardia” bensì “dobbiamo progettare il rilancio” perchè non si può tornare semplicemente a una “normalità” pre-Covid. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla cerimonia per i 100 anni di Confagricoltura.