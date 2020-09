Venerdì 25 settembre 2020 - 08:01

Cosa dice Luca Zaia sul suo futuro politico immediato

"Da Salvini lavoro strepitoso. Unire voti a progetto politico"

Roma, 25 set. (askanews) – “Ma finitela… Io devo poter lavorare con tranquillità, piantatela con queste manfrine. Non sono minimamente interessato. E non lo ero anche in momenti in cui ci sarebbero state praterie politiche”. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, confermato a larghissima maggioranza, in un’intervista al Corriere della sera, ribadisce di non puntare alla guida del paese ma di volersi concenrare sulla sua regione.

“Salvini sta facendo un lavoro strepitoso – aggiunge -, ha preso in mano un cadavere eccellente e l’ha portato nell’Olimpo.

Anche in Toscana: se ci avessero fatto firmare qualche anno fa per il 40%, avremmo detto ‘tutta la vita’. La Lega è cresciuta molto, e come tutte le piante che sono cresciute rapidamente, ha bisogno di un palo”.

Ovvero, prosegue Zaia, “un supporto per poter continuare a crescere. La Lega è sempre stata eterogenea per estrazione sociale, culturale e politica. Ma noi abbiamo una caratteristica: l’identità. Non dobbiamo perderne un millesimo, è quella che ci rende forti. La vera abilità è quella di miscelare la disponibilità temporanea al voto a una persona con un consolidato progetto politico”.

