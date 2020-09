Martedì 22 settembre 2020 - 16:03

Il virologo Lopalco star di preferenze in Puglia

Il riconfermato presidente Emiliano presenta il suo assessore alla Sanità

Roma, 22 set. (askanews) – “Una star delle preferenze”. Così Michele Emiliano, riconfermato presidente della Puglia ha presentato il suo nuovo assessore alla Sanità, il noto virologo Pierluigi Lopalco, ordinario di igiene a Pisa ed ex capo della task force anti-covid nella sua terra d’origine, la Puglia appunto. Lopalco candidato nella lista Con Emiliano, che al suo esordio in politica, bando alle polemiche, ha staccato tutti e a Bari ha preso oltre 14.500 preferenze.

“Innanzitutto – ha premesso Emiliano davanti ai giornalisti – voglio ringraziare tutti i lavoratori del mondo dell’informazione che stanno lavorando duramente accanto a noi, senza di voi evidentemente la democrazia non avrebbe neanche senso, quindi vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi. Oggi – ha aggiunto – ricordiamo ancora Peppino Caldarola, un vostro collega, che ci manca moltissimo. Continuate a credere nell’articolo 21 della Costituzione fino in fondo. Come abbiamo creduto noi in questo progetto politico per la Puglia. Sembrava che dovessimo essere travolti da tante cose che avevamo contro e invece la resistenza, che è sempre una bella parola, la resistenza che abbiamo posto, continuando a lavorare tutti i giorni, continuando a fare il nostro lavoro, a sperare nelle cose buone, ha portato bene ed è stata riconosciuta dal popolo pugliese”.

“Quindi – ha sottolineato il riconfermato governatore – la seconda cosa che voglio fare è ringraziare tutta la gente che ci ha votato, in particolare io devo ringraziare coloro che hanno votato Pierluigi Lopalco perché non era una sfida facile quella di trasformare, lo devo dire, un professore di università in una star di preferenze. Di solito le preferenze, si dice, le prendono i professionisti, in questo caso le hanno prese i dilettanti della politica ma sono ovviamente evidentemente state la competenza e la serietà che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita ad avere avuto un peso”.

