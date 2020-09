Lunedì 21 settembre 2020 - 16:52

Referendum, Crimi: risultato straordinario, M5s motore legislatura

Da anni ci danno per spariti ma siamo ancora qui

Roma, 21 set. (askanews) – Un “risultato storico e straordinario”, è la “dimostrazione che il M5s per l’ennesima volta è riuscito a interpetare con un’ampia conferma del voto, l’interesse dei cittadini, siamo riusciti a dimostrare di essere motore e traino di questa legislatura”. Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del M5s, commentando a Montecitorio le proiezioni sull’esito del referendum per il taglio dei parlamentari.

“Ricordo che dal 2013 si fa il canto funebre del M5s come se dovesse sparire da un momento all’altro – ha aggiunto Crimi -: non solo siamo ancora qui ma abbiamo dimostrato di essere trainanti e motore del cambiamento”.

Crimi ha poi voluto ringraziare “tutti coloro che sono andati a votare in questo periodo di emergenza Covid in cui la paura di recarsi ai seggi è stata anche usata strumentalmente. Gli italiani si sono alzati e andati a votare per dire un sì convinto alla riforma”.