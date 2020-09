Lunedì 21 settembre 2020 - 15:09

Il sì al referendum tra il 60 e il 64% (exit poll)

I no tra il 36 e il 40%

Roma, 21 set. (askanews) – Secondo i primi exit poll Rai, i sì si attesterebbero tra i 60 eil 64%. I no, invece, tra il 36 e il 40%.

E’ del 40,99%, invece, l’affluenza alle 15, orario di chiusura dei seggi, per le elezioni regionali in Campania, Liguria, Puglia e Veneto, in 7 comuni su 1.604. Lo riferisce il sito del Viminale.nI dati della Toscana, Marche e Valle d’Aosta, vengono conteggiati autonomamente a livello regionale.

