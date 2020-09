Domenica 20 settembre 2020 - 07:05

Seggi aperti dalle 7, si vota per Referendum e Regionali

Elezioni in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta

Roma, 18 set. (askanews) – Seggi aperti dalle 7 in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e in sette regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta) per le elezioni regionali. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Contestualmente si svolgono le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato e le elezioni amministrative in 1.179 comuni. Tra questi tre capoluoghi di regione (Aosta, Trento e Venezia) e quindici capoluoghi di provincia (Mantova, Lecco, Bolzano, Arezzo, Macerata, Fermo, Chieti, Andria, Trani, Matera, Crotone, Reggio di Calabria, Agrigento, Enna e Nuoro).

Chiusi i seggi, domani alle 15 si procederà allo spoglio delle schede del referendum, cui seguirà quello delle regionali. Lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà martedì 22 alle 9.