Venerdì 18 settembre 2020 - 20:51

Di Maio: con taglio parlamentari risparmiamo mezzo miliardo

"Ad ogni legislatura. Normale che deputati e senatori non vogliano"

Roma, 18 set. (askanews) – E’ normale che ci siano dei parlamentari che si oppongono al taglio di deputati e senatori, ma è una riforma “importante” perché “ci permetterà di risparmiare mezzo miliardo a legislatura”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (M5s), al Tg4.

“Che ci siano dei parlamentari che non vogliono tagliare i parlamentari è una cosa normale. Per me il taglio dei parlamentari è importante perché tagliando 345 parlamentari abbiamo la possibilità di risparmiare 300mila euro al giorno, mezzo miliardo a legislatura. E sono i soldi delle tasse, dei commercianti, delle imprese, delle famiglie italiane”, ha aggiunto.