Domenica 13 settembre 2020 - 12:44

Scuola, Conte: grazie a docenti e famiglie, saremo al vostro fianco

"Studenti studiate, migliorerete voi stessi"

Roma, 13 set. (askanews) – Il premier Giuseppe Conte, nel suo messaggio per l’inizio dell’anno scolastico, ha voluto ringraziare gli insegnanti “per gli sforzi eccezionali con la didattica a distanza durante il lockdown”, “le famiglie che hanno fatto tanti sacrifici” e “tutto il personale della scuola che non si è mai fermato durante i mesi estivi per assicurare la riapertura. Saremo al vostro fianco anche nei prossimi giorni e mesi”.

“Cari studenti – ha concluso – via auguro di affrontare e vivere l’anno scolatsico con fiducia e entusiasmo, impegantevi nello studio migliorerete voi stessi”.