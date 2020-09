Venerdì 11 settembre 2020 - 15:57

Regionali, Salvini: 7 a 0? C’è voglia di cambiamento ovunque

"Sarà voto concreto, la Lega andrà molto bene"

Roma, 11 set. (askanews) – Pronosticare il 7 a 0 è rischioso? “Io non hai sentito un allenatore che si agura di perdere, sento un’ottima aria di cambiamento non solo in Veneto e Liguria ma anche in Toscana Puglia, Campania e Marche”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a Radio Anch’io, ha ribadito le sue previsioni per l’esito delle elezioni regionali.

“Quello per le regionali non è un voto politico ma un voto concreto. C’è voglia di cambiamento, sento che la Lega andrà molto bene, poi ne riparliamo il 21”, ha concluso.