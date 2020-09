Mercoledì 9 settembre 2020 - 09:43

“Gli unici fascisti rimasti sono i fascisti rossi” (Salvini in Toscana)

"Tra undici giorni si può scrivere la storia"

Roma, 9 set. (askanews) – “Se c’è qualcuno che cerca eventuali fascisti, gli unici fascisti rimasti sono i fascisti rossi…”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini raccontando, in un comizio a Fucecchio (Firenze), i ‘boicottaggi’ subiti in Toscana da “ristoranti, caseifici e gelaterie tra Bagno a Ripoli, Lucca e Pistoia” che avevano espresso simpatia per il Carroccio.

“Cambiare si può, tra undici giorni con la vostra matita potete scrivere la storia” ha concluso.

Vep/Int9