Lunedì 7 settembre 2020 - 16:42

“Sciacallo chi specula sui casi alla Spezia” (così Toti)

"Soffiano sulle paure"

Genova, 7 set. (askanews) – “Sciacalli. Non posso che definire così chi in queste ore di intenso lavoro in Regione per la gestione dei casi Covid alla Spezia, e dopo mesi di fatica per contenere un’emergenza sanitaria mondiale, specula per racimolare qualche voto soffiando sulle paure della gente, quelle più profonde che hanno a che fare con la nostra salute e quella dei nostri cari”. Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

“A me – sottolinea Toti – non interessa rispondere a loro, e a chi fa politica in questo modo, ho altro a cui pensare. E, anzi, mi sconforta il livello di pochezza del dibattito e mi demoralizza profondamente che chi ambisce a ricoprire ruoli di responsabilità possa cadere così in basso come un qualsiasi hater della rete o leone da tastiera sui social. Così non fate male a Toti, ve lo assicuro, perché Toti continuerà a lavorare per i cittadini che lo hanno scelto e anche per quelli che non lo sostengono. Il male – conclude il governatore – lo fate solo a voi stessi perché mostrate tristemente chi siete davvero: sciacalli!”.

Fos/Int2