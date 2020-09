Lunedì 7 settembre 2020 - 10:28

Cosa dice Salvini sull’ipotesi di un Mattarella bis

"E' la vecchia politica"

Roma, 7 set. (askanews) – Mattarella bis? “Questa è la vecchia politica. Oggi è lunedì 7 settembre, ci saranno licenziamenti, 8 milioni di genitori non sanno quando porteranno a scuola i figli e di cosa parla il presidente del consiglio? Del presidente della Repubblica che si elegge tra due anni, io non rispondo, per serietà, il premier dovrebbe rispondere a precari e disoccuopati, se parla di questo fa meglio a dimettersi”. Così Matteo Salvini a Start su Skytg24.

Gal/int5