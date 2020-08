Lunedì 31 agosto 2020 - 19:51

Regionali, Zingaretti: è tempo di combattere, Pd ci metta anima

"La posta in gioco è il futuro delle comunità"

Firenze, 31 ago. (askanews) – “E’ il tempo di combattere, mettiamoci l’anima in questa campagna elettorale”. Lo ha sottolineato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti intervendo in Toscana alla presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali.

Zingaretti ha sottolineato che “la posta in gioco non è un nome o un candidato, ma il futuro di una comunità, il futuro della Toscana, di un modello di sviluppo che dobbiamo difendere e rinnovare”.

“Grazie all’impegno del Governo – ha aggiunto Zingaretti- – stanno arrivando 200 miliardi, che dovremo decidere se andranno verso la green economy, lo sviluppo delle aziende, un modello di sviluppo che metta al centro le persone, oppure se si tornerà a pratiche che non servono all’economia e alle persone. La Toscana deve stare dentro queste opportunità”. Dunque, ha aggiunto Zingaretti, “mettiamoci l’anima in questa campagna elettorale, per difendere un modello. Mettiamocela tutta, non siete soli”.

E’ poi intervenuto Eugenio Giani, candidato presidente del centrosinistra in Toscana presentando la candidatura di Iacopo Melio. “Iacopo – ha detto – rappresenta per noi un valore aggiunto con le sue battaglie, il suo impegno, la sua coerenza di operatore civile: le sue proposte ora sono patrimonio del programma del Pd e della coalizione”.

Il fondatore di #vorreiprendereiltreno, rappresenta, per Giani, “un valore aggiunto fortissimo” per il Pd, e dà “un senso di assoluta diversità rispetto alle politiche del centrodestra” che in campagna elettorale sta portando “competizione, polemica, il senso costante della ricerca della sopraffazione: Iacopo invece porta valori di tolleranza, attenzione ai diritti, volontà di fare un salto avanti tutti insieme”.

Un ‘salto avanti’ è lo slogan scelto da Iacopo Melio. “Il salto avanti – ha spiegato lo stesso Melio nel corso della presentazione odierna – è quello che voglio fare insieme a Giani verso la libertà, l’autodeterminazione che ogni cittadino merita, e che la Toscana merita nei servizi, nell’economia”.

Più che “essere un punto di rottura” nel Pd, Melio ha precisato: “A me piacerebbe essere il punto di cambiamento per il Pd e la Regione”, sottolineando che “ho accettato di candidarmi per rappresentare tutti, i diritti sono di tutti”.