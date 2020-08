Lunedì 31 agosto 2020 - 17:26

Coronavirus, Renzi: Salvini al massimo ci spiega come fare mojito

"Orgogliosi di come è stata gestita la sanità in Toscana"

Roma, 31 ago. (askanews) – “Salvini al massimo ci può spiegare come fare il mojito, non certo come si gestisce il Coronavirus. Noi siamo orgogliosi di come è stata gestita in Toscana la sanità, grazie a Stefania Ceccardi”. Lo ha detto il leader di IV, Matteo Renzi, a Pistoia, presentando le liste alle prossime regionali toscane.