Giovedì 27 agosto 2020 - 18:36

Riforme, Zingaretti: parole Di Maio conferma positiva

Dobbiamo continuare a batterci per riaprire progetto riformatore

Bologna, 27 ago. (askanews) – “Dobbiamo continuare a batterci per riaprire un progetto riformatore”, per questo “le parole di Di Maio” in un’intervista al Corriere della Sera, “sono la conferma positiva”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine della Festa de l’Unità di Bologna.

“Le parole di Di Maio sono la conferma positiva che dobbiamo continuare a batterci perché si riapra un progetto riformatore per migliorare e rafforzare le istituzioni – ha detto Zingaretti -. Questo è il nostro obiettivo per questo stiamo combattendo e per questo a testa alta lavoriamo per cambiare le cose”.