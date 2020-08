Mercoledì 26 agosto 2020 - 21:17

Referendum, Salvini: voto si, non sono un Renzi qualunque

Ma l'Italia deve diventare federale e presidenziale

Roma, 26 ago. (askanews) – “Salvini e la Lega sanno cosa scegliere. Ho votato per il taglio, confermerò il taglio dei parlamentari. Non sono un Renzi qualunque che vota No per salvare la poltrona. È strano il cambiamento di atteggiamento del Pd e di Renzi che prima erano contro e adesso sono a favore”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4, sul referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari.

“La mia indicazione da cittadino italiano e da segretario della Lega – ha spiegato – è di votare sì perché il Parlamento può funzionare anche senza tutti questi parlamentari. Se poi qualcuno mi dice che questo taglio risolverà il problema del lavoro, dell’Italia, della scuola e dell’ambiente, evidentemente no. Se l’Italia non diventa una repubblica federale e presidenziale saremo sempre gli ultimi in Europa. Vorrei che ritornassimo ad essere i primi”.