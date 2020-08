Martedì 25 agosto 2020 - 11:14

Referendum, Di Maio: anche Onida per Sì, motivazioni serie e concrete

Riforma che italiani aspettano da 30 anni

Roma, 25 ago. (askanews) – “‘Non sono forti le ragioni del No. E ritengo che, con il taglio dei parlamentari, le Camere potrebbero funzionare meglio’. Sono le parole di Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale, che in un’intervista a La Repubblica si schiera dalla parte del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. A chi accusa il MoVimento 5 Stelle di fare propaganda con questa riforma consiglio di leggere questa intervista. Con il taglio di 345 parlamentari avremo un parlamento più snello ed efficiente. È una riforma che gli italiani aspettano da 30 anni e il 20 e il 21 settembre potremo finalmente votare SÌ al referendum. Noi lo faremo con delle motivazioni serie, concrete. Lo faremo per migliorare questo Paese, per fargli fare un grande passo avanti. IO VOTO SÌ, per l’Italia”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed esponente del M5s.