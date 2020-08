Martedì 25 agosto 2020 - 16:29

Crimi: contro Azzolina offese ignobili, miserabili vigliacchi

"Situazione delicata, a lei completo supporto"

Roma, 25 ago. (askanews) – “In una situazione delicata e complessa come quella che stiamo affrontando, il mondo della scuola meritava di essere guidata da un ministro e da una donna come Lucia Azzolina”. Lo ha scritto su Facebook Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 stelle, in un post nel quale ha pubblicato la schermata degli insulti sessisti ricevuti dalla ministra, sua collega di partito.

“A lei – ha aggiunto Crimi – va il mio completo supporto in questa fase difficile e la solidarietà, personale e di tutto il Movimento 5 Stelle, per le offese ignobili di cui continua a essere oggetto. Le espressioni di disprezzo e odio nei sui confronti sono intollerabili, opera di miserabili vigliacchi aizzati quotidianamente dagli attacchi pretestuosi e violenti di soggetti che li rappresentano pienamente”.

“C’è chi passa le giornate a offendere e a creare divisioni, a noi interessa continuare a lavorare in modo inclusivo e costruttivo per il bene della scuola”, ha concluso l’esponente stellato.