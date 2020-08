Lunedì 24 agosto 2020 - 12:28

Terremoto, Conte: create condizioni per ricostruzione più spedita

Con nuove norme sarà possibile accelerare

Roma, 24 ago. (askanews) – “Stiamo creando le premesse per poter procedere più speditamente. Gli ultimi interventi, il dl rilancio di agosto e il decreto semplifificazioni, insieme alle ordinanze del nuovo commissario Legnini hanno creato il quadro per accelerare la ricostruzione del centro storico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della cerimonia per il ricordo delle vittime del terremoto ad Amatrice.

Dopo la cerimonia religiosa Conte si è fermato a parlare con i familiari delle vittime che volevano manifestare il loro malcontento per la situazione che stanno vivendo.

“Con la normativa vigente – ha spiegato il premier su Rainerws24 – non era possibile ricostruire, abbiamo fatto uno sforzo collettivo, abbiamo capito che andava modificata la disciplina, adesso si può ricostruire, in una logica di ristrutturazione edilizia”.

“Sulla ricostruzione privata abbiamo fatto già vari interventi, per valorizzare le autocertificazioni, l’ultima ordinanza ha consentito di trattare 8mila domande pendenti. Insomma – ha concluso – stiamo creando le premesse per procedre molto più speditamente che in passato”.