Lunedì 24 agosto 2020 - 18:47

Nuovo vertice a palazzo Chigi: Conte-capidelegazione maggioranza

Presente Azzolina, primo punto in discussione la scuola

Roma, 24 ago. (askanews) – E’ in corso a palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono fonti governative, un vertice presieduto dal capo del Governo, Giuseppe Conte. Presenti il ministro della Sanità Roberto Speranza (anche in rappresentanza di LeU), Lucia Azzolina (Istruzione) e il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. Collegati in videoconferenza il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, capo della delegazione governativa del M5S, Dario Franceschini capodelegazione del Pd e Teresa Bellanova per Italia viva. La presenza di Azzolina indica la centralità del tema della scuola, anche se in seguito non è escluso che possano essere affrontati altri nodi per la prossima ripresa della stagione parlamentare, come i decreti agosto e semplificazioni all’esame delle Camere, oppure la questione dei progetti da presentare in Europa nel quadro del cosiddetto Recovery Fund.

Il nuovo vertice fa seguito alla precedente riunione dedicata alla scuola cui hanno preso parte, con il premier, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il ministro della Sanità Roberto Speranza, quello agli Affari regionali Francesco Boccia e Paola De Micheli, ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture; sono della partita anche il commissario straordinario per la ripartenza delle scuole in sicurezza, Domenico Arcuri e Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Covid-19.