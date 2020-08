Domenica 23 agosto 2020 - 15:38

Referendum, Di Maio: cittadini per il Sì, palazzi per il No

"Nostra vittoria restituirà normalità nelle istituzioni"

Roma, 23 ago. (askanews) – A sostenere il No nel referendum confermativo della riforma costituzionale che taglia i parlamentari di Camera e Senato c’è “un fronte molto di establishment, molto interno ai partiti”. Lo ha affermato, in una diretta video su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Iniziamo questa campagna referendaria nei prossimi giorni, io – ha annunciato l’ex capo politico del Movimento 5 stelle – sarò nei territori insieme agli altri portavoce”. Secondo l’esponente stellato “una vittoria quella del sì ci dà di nuovo la ragione, ci restituisce un briciolo di normalità nelle istituzioni della Repubblica: io sostengo che con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si innalzerà. Commissioni più ristrette, un parlamento che avrà possibilità di dibattere più tempo con meno parlamentari”, questa, ha ricordato Di Maio, “è una battaglia del Movimento 5 stelle e di tutti i cittadini italiani”.

“Bisogna far sentire la voce dei cittadini per il sì perché ci sarà una voce dei palazzi per il no”, ha concluso Di Maio.