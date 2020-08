Domenica 23 agosto 2020 - 11:45

Musumeci firma l’ordinanza per lo sgombero dei migranti dalla Sicilia

Vieta anche lo sbarco con imbarcazioni, comprese quelle Ong

Roma, 23 ago. (askanews) – Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha emesso l’ordinanza per lo sgombero di “tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro d’accoglienza” del territorio regionale entro “le ore 24 del 24 agosto” per motivi sanitari connessi alla prevenzione del contagio COVID-19. I migranti – recita l’ordinanza – “devono esere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in alte strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio” da COVID-19.

La Regione – spiega ancora l’ordinanza – metterà a disposizione il personale sanitario per garantire questo trasferimento dei migrandi “in sicurezza”.

Inoltre, “al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture di acoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.”. Tuttavia “rimangono ferme tutte le ulteriori disposizioni di competenza del Governo nazionale in tema d’immigrazione, nonché le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia”.

Mos/Int2