Domenica 23 agosto 2020 - 16:51

L’ordinanza Musumeci è inapplicabile (Viminale)

Nessuno sottovaluta la situazione

Roma, 23 ago. (askanews) – L’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci che dispone la chiusura degli hotspot dell’isola a partire da Lampedusa “non è applicabile” ma il governo “al lavoro giorno e notte per alleviare la pressione di migranti sui centri di accoglienza dell’isola” e adesso “serve la collaborazione di tutti”: questo il messaggio che arriva, fuori di polemica, dal Viminale.

“Nessuno sottovaluta nel governo la situazione che si è creata in Sicilia”, spiegano fonti del Viminale, e a fronte della situazione “difficile” ed “eccezionale” che si è creata specie nelle ultime settimane “si sta lavorando giorno e notte per cercare di alleggerire la pressione sui centri di accoglienza e gli hot spot siciliani”; detto questo resta il fatto che – fuor di polemica si sottolinea – “l’ordinanza interviene su una materia esclusiva dello Stato”, “non è competenza regionale”, quindi – si evidenzia – non si comprende come possa esplicare i suoi effetti, detto in altri termini “è inapplicabile”.

Ma il messaggio che arriva dal ministero non segue la strada della polemica, anzi: “Tutto il governo si sta impegnando – assicurano fonti del Viminale – per cercare di aiutare al massimo le autorità locali siciliane e in questo momento ci deve essere la collaborazione di tutti i livelli istituzionali”.

E di fatto si stanno organizzando trasferimenti dagli hotspot e la nave quarantena Aurelia si sta dirigendo verso Lampedusa.

Gtu/Int2