Sabato 22 agosto 2020 - 12:22

Anche Toti (Liguria) dice “no” a chiusure tra regioni causa Covid

"Non è emergenza tanto grave"

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Evitiamo di tornare a terrorizzare Paese che non ne ha bisogno”, in questo momento “non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure” tra le regioni. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del Meeting di Rimini.

“Non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure – ha detto Toti -. Stiamo attenti, teniamo la mascherina, facciamo tutto quello che dobbiamo fare ma evitiamo di tornare a terrorizzare questo Paese che non ne ha bisogno”.

“I contagiati aumentano – ha aggiunto il governatore – ma gli ospedalizzati nella mia regione scendono, siamo sotto i 20 ospedalizzati, una sola terapia intensiva, avevamo quasi 1.500 ricoverati nel mese di aprile di quasi 200 in terapia intensiva, stiamo predisponendo 350 tra terapia intensiva e subintensive per l’eventuale emergenza d’autunno che speriamo non arrivi”.

