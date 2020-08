Venerdì 21 agosto 2020 - 10:58

Meloni: dopo le regionali priorità al nuovo sindaco per Roma

"Ha bisogno di normalità e di tornare a pensare in grande"

Roma, 21 ago. (askanews) – Il candidato sindaco del centrodestra per Roma “dopo le regionali sarà una nostra priorità”. Lo ha detto in una intervista al Tempo la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

“Roma – ha affermato – è stata umiliata da questi anni di amministrazione Raggi, un mix di incompetenza e immobilismo che ucciderebbe un paziente sanissimo, figuriamoci una città malata come Roma. Il tema per il centrodestra non è tanto scegliere prima possibile ma scegliere la persona e la squadra migliori possibile”.

Tra i compiti che Meloni immagina per il futuro sindaco di centrodestra, i temi della “sicurezza: campi rom, accampamenti, zone franche, roghi tossici, spaccio a cielo aperto, criminalità diffusa, occupazioni abusive. Tutto questo deve finire. Predicavano la legalità ma la città è fuori controllo”.