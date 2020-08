Giovedì 20 agosto 2020 - 12:27

Zingaretti: priorità Recovery a giovani, ecco patto generazionale

Tra proposte più fondi a istruzione e meno tasse per lavoratori

Roma, 20 ago. (askanews) – “Nel Recovery Plan la priorità assoluta deve essere data ai giovani. Abbiamo preparato un patto generazionale: scuola, università e ricerca al centro della rinascita italiana per creare lavoro”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Prima del Covid – si legge nel manifesto, pubblicato sul sito del Pd – si ripeteva che l’Italia non è un Paese per giovani. Primi in Europa per giovani esclusi dal lavoro e da percorsi di studio e formativi. Stipendi bassi. Ascensore sociale bloccato. Oggi, dopo l’avvento del Covid, la situazione è ancora più drammatica. Sono le nostre ragazze e ragazzi che pagheranno più di tutti le conseguenze socioeconomiche della crisi sanitaria”.

“Veniamo da decenni di egoismo generazionale”, ma “ora è il momento di spezzare la catena degli egoismi e assumersi la responsabilità della dignità e qualità della vita delle generazioni future” perché “senza i giovani non ce la facciamo”. Dunque “è il momento di creare un’alleanza tra generazioni e porre le basi affinché il debito che stiamo assumendo oggi sia un volano per il futuro del Paese, non un macigno sulle spalle delle prossime generazioni”. Da qui l’idea di creare un “Patto Giovani: un manifesto generazionale per l’Italia”, che il Pd vede aperto al contributo di tutti.

Le idee di partenza sono, tra le altre, un “piano nazionale per rendere gratuite tutte le spese sostenute nei primi 1.000 giorni di vita dei bambini”; “portare l’investimento sull’istruzione dal 3,6% al 5% del PIL nei prossimi 4 anni”; creare un “bonus digitalizzazione delle case” e “inserire il diritto alla connessione in Costituzione” arrivando “entro il 2022 alla copertura del 100% delle famiglie italiane con possibilità di connessione a banda ultralarga”; avviare un “grande Piano per il diritto alla casa dei giovani, che preveda per l’affitto il coinvolgimento delle Ater e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, e per l’acquisto, garanzie statali fino all’80% per il finanziamento dei mutui sulla prima casa per giovani con contratti a tempo determinato”; prevedere “meno tasse nei primi anni di lavoro, con la decontribuzione totale per il lavoratore, senza penalizzazione in termini pensionistici”.