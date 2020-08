Giovedì 20 agosto 2020 - 16:55

Lego lancia mattoncini in braille per i bambini ipovedenti

Per ora saranno lanciati in sette Paesi

Roma, 20 ago. (askanews) – Lego “sposa” il braille: il colosso dei giocattoli danese ha annunciato il lancio, in sette Paesi, di mattoncini adatti ai bambini ipovedenti. “I mattoncini sono modellati in modo che i piccoli pezzi da assemblare riflettano le singole lettere e numeri dell’alfabeto braille pur rimanendo completamente compatibili con il sistema Lego”, ha detto il gruppo in una dichiarazione.

Obiettivo dichiarato dell’azienda è incoraggiare i bambini ipovedenti a esplorare nuove strade per imparare a leggere e scrivere. Questi nuovi mattoncini, nella stessa gamma di colori dei mattoncini classici in modo che possano essere utilizzati anche dai vedenti, hanno lettere, numeri e simboli impressi sulla loro base.

Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti sono i primi sette Paesi interessati dal lancio dei nuovi kit che dovrebbero poi essere estesi a 11 lingue e 20 Paesi entro l’inizio del 2021.

Nel 2019 il 25 per cento degli utili del gruppo, che ricorda regolarmente che l’inclusione è uno dei suoi valori fondamentali, è stato destinato alla fondazione Lego, che lavora in particolare per i bambini in difficoltà.