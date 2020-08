Giovedì 20 agosto 2020 - 15:28

Azzolina non ha dubbi: la riapertura della scuola non è a rischio

La ministra: "E' una priorità del Paese e del governo"

Roma, 20 ago. (askanews) – L’apertura dell’anno scolastico non è a rischio”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al Tg1. “Noi abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole. E’ una priorità del Paese ed è una priorità assoluta del governo. Certamente – ha aggiunto la ministra – è un’operazione molto complessa, non a caso lavoriamo da settimane, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata”.

La ministra ha voluto così rassicurare le famiglie dopo le affermazioni del consulente del Ministero della Sanità Walter Ricciardi, secondo il quale “le elezioni” del 20 settembre e “la riapertura della scuola” prevista per il 14 settembre potrebbero essere a rischio se non si modifica la curva epidemica, che in Italia è in risalita. Ricciardi ha poi precisato di riferirsi ad altri Paesi, “dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente – aveva sottolineato Ricciardi -, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo”.

gtu/sam