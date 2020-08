Mercoledì 19 agosto 2020 - 08:17

Conte: mai autorizzato la riapertura delle discoteche

"Protocolli regionali, li abbiamo fermati per il rischio contagio"

Roma, 19 ago. (askanews) – “Il governo non ha mai autorizzato l’apertura delle discoteche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dal Fatto quotidiano. “Abbiamo sempre ritenuto impensabile – ha sostenuto il capo del Governo – che in una discoteca si possano mantenere distanze e indossare le mascherine. E’ chiaro che sono luoghi privilegiati di diffusione del contagio. Alcune Regioni, tuttavia, hanno voluto adottare protocolli sanitari ritenendoli compatibili con la riapertura delle discoteche”.

“Abbiamo lasciato fare – ha spiegato Conte – per alcuni giorni, ma quando abbiamo constatato che la curva epidemiologica rischiava di risalire siamo intervenuti e in Conferenza delle Regioni abbiamo, ancora una volta, dato tutti prova di grande collaborazione, convincendo anche i presidenti regionali più riluttanti a disporre la chiusura. Con l’occasione, abbiamo garantito un intervento di sostegno finanziario per tutti gli operatori del settore”, ha rivendicato ancora il premier.