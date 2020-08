Domenica 9 agosto 2020 - 21:47

Referendum, Conte: voterò a favore taglio dei parlamentari

"Legge elettorale proporzionale? Prosegua dialogo maggioranza"

Roma, 9 ago. (askanews) – “E’ una domanda un po’ privata, non vorrei influenzare ma non so non essere trasparente: voterò a favore del taglio dei parlamentari”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato a Ceglie Messapica.

“Sarebbe eccentrico se il premier non sostenesse la riforma elettorale di tipo proporzionale concordata tra forze di maggioranza, mi auguro continui il dialogo tra forze di maggioranza”, ha aggiunto Conte a proposito del dibattito sulla legge elettorale.