Mercoledì 5 agosto 2020 - 16:11

Di Maio: rendere Paese normale, avanti con taglio parlamentari

Da qualche giorno coro di no da chi votò a favore

Roma, 5 ago. (askanews) – “Lo scorso ottobre alla Camera il taglio dei parlamentari ha ottenuto il via libera definitivo con 553 voti favorevoli. In pratica tutte le forze politiche in Parlamento, maggioranza e opposizione, si schierarono insieme al Movimento a favore di questa riforma. Mi spiace però dover leggere sui giornali retroscena su qualcuno che oggi sarebbe contrario al taglio dei parlamentari. Da qualche giorno a questa parte, infatti, si sta alzando di colpo, da parte delle opposizioni, il coro dei ‘no’ a questa riforma. Ma ricordo che anche le opposizioni votarono a favore del taglio dei parlamentari. Dobbiamo rendere il nostro Paese normale e anche la politica deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini. E noi ce la stiamo mettendo tutta”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Parliamo di una riforma che comporterebbe un risparmio a legislatura di oltre 400 milioni di euro: soldi pubblici degli italiani. Mi sembra un buon motivo per votare il 20 e 21 settembre – aggiunge – a favore del taglio dei parlamentari. Soprattutto in una fase così delicata, con una crisi economica che sta colpendo il nostro Paese. E opporsi significa andare contro gli interessi dei cittadini. Ovviamente serve serietà, anche nel rispettare gli accordi fatti sulla legge elettorale. Andiamo avanti, pensando solamente al bene del nostro Paese”, conclude.