Martedì 4 agosto 2020 - 17:14

Ue, Mattarella: piano per l’Italia occasione storica per rilancio

Incidere su nodi strutturali con contributo di tutti

Roma, 4 ago. (askanews) – “Il piano per l’Italia” che verrà predisposto grazie alle risorse messe in campo dall’Europa è “un impegno ineludibile, una occasione storica per il rilancio del sistema Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dell’incontro con i presidenti delle Regioni per il 50esimo anniversario della istituzioni delle Regioni a statuto ordinario.

“Un appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali – ha evidenziato il capo dello Stato – per il rilancio e il recupero dei ritardi tra i territori che sono priorità nazionali e a cui devono contribuire tutti i livelli istituzionali e sociali. La Repubblica saprà far fronte anche a questa sfida”, ha assicurato.